Мужчина пострадал при налете дрона в Грайвороне

Гладков сообщил о пострадавшем при атаке беспилотника на город Грайворон

Житель Грайворона пострадал при атаке беспилотника. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При сбросе дроном боеприпаса мужчина получил сотрясение головного мозга и осколочные ранения ног. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Кроме того, в селе Новостроевка-Первая в результате налета беспилотников повреждения получили два частных дома. В одном выбило окна, пробило стену, посекло крышу и забор.

Еще в одном доме вспыхнул пожар. Сейчас его уже потушили. В селе Безымено из-за атак БПЛА пострадали восемь домовладений. У зданий выбило окна, посекло фасады и заборы, заключил Гладков.