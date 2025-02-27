Мужчина погиб при обстреле ВСУ Белгородской области

Мужчина стал жертвой атаки ВСУ на город Грайворон в Белгородской области. Еще один человек получил ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков», — написал он.

Еще один мирный житель получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Пострадавшего доставили в больницу Белгорода. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется. Сотрудники оперативных служб продолжают работать на месте.

Ранее ВСУ нанесли удар по поселку Октябрьский Белгородского района. От взрыва БПЛА пострадали два местных жителя. У одного мужчины диагностировали осколочные ранения лица, предплечья и ноги. Украинский дрон попал в его автомобиль.