Музей-заповедник в Одинцове принял участие в акции по сбору гумпомощи

Музей-заповедник Александра Пушкина в преддверии Дня Победы принял участие в акции по сбору гуманитарной помощи. Сотрудники собрали все необходимое для участников специальной военной операции, подарки для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Донецка и Луганска.

Доставка и передача помощи и подарков бойцам, ветеранам, студентам и простым жителям Донецка и Луганска была осуществлена представителями «Российского союза офицеров запаса» при непосредственном участии сотрудника музея.

Все пакеты с гуманитарной помощью и письмами детей вручили бойцам специальной военной операции. Театральные костюмы и бальные платья передали в Донецкий колледж культуры и искусств. Оригинально оформленные к празднику Победы подарки преподнесли 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Донецке и Луганске.