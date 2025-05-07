Музей СВО открыли в Селятинской школе № 1 в Наро-Фоминском округе

Экспонаты для музея собирали всем коллективом школы. Часть из них передали бывшие выпускники, которые сражаются на Донбассе и в Курской области. Какие-то предметы появились в музее уже после открытия. Например, приглашенные гости передали трофейную форму пленного солдата Вооруженных сил Украины и «Розу Донбасса», которую изготовили донецкие мастера из осколков разорвавшихся боеприпасов. В школе оформлена и стена памяти, посвященная погибшим в зоне спецоперации выпускникам.