Музей СВО открыли в Селятинской школе № 1 в Наро-Фоминском округе

Церемония торжественного открытия прошла 5 мая. Теперь ученики, педагоги и гости школы смогут больше узнать о подвигах участников специальной военной операции.
Экспонаты для музея собирали всем коллективом школы. Часть из них передали бывшие выпускники, которые сражаются на Донбассе и в Курской области. Какие-то предметы появились в музее уже после открытия. Например, приглашенные гости передали трофейную форму пленного солдата Вооруженных сил Украины и «Розу Донбасса», которую изготовили донецкие мастера из осколков разорвавшихся боеприпасов. В школе оформлена и стена памяти, посвященная погибшим в зоне спецоперации выпускникам.
Родственники погибших выразили благодарность руководству образовательного учреждения, администрации Наро-Фоминского округа и местным предпринимателям за спонсорскую помощь. В завершении торжественного открытия воспитанники школы провели первую экскурсию по музею.
По словам руководства учебного заведения в ближайшее время коллекция значительно расширится. В фонде музея уже есть несколько экспонатов, которые тщательно проверяют и подготавливают к размещению.
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