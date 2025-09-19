Музей СВО открыли в Подмосковном политехническом колледже в Дмитрове
Музей появился благодаря тесному сотрудничеству колледжа и отдела ГАИ управления МВД России «Дмитровское», который возглавляет подполковник полиции Дмитрий Дорожкин. Поддержку проекту оказали и дмитровские предприниматели.
В торжественной церемонии открытия музея приняли участие временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, сенатор, генерал-майор Алексей Наумец, Герой России гвардии полковник Александр Решетников, помощник начальника Главного управления МВД России по Московской области полковник полиции Николай Гребенник, ветераны, участники СВО и кадровой программы «Время Героев».
«Наша с вами обязанность — чтобы такие места стали точкой притяжения не только для жителей нашего округа, но и для всех других. Война идет — а мы уже музей открываем. Чтобы люди могли приехать, ознакомится с нашими образцами вооружения, посмотреть, как весь мир пытается нас победить. Но у них ничего не получится, потому что мы с вами вместе!» — сказал в приветственном слове Михаил Шувалов.
В экспозиции представлены не только образцы вооружения наших бойцов и противника, но и важные свидетельства: архивные фотографии зверств нацистов во время Великой Отечественной войны, современные украинские учебники и другие доказательства того, как на Украине используется фашистская идеология.
Идейным вдохновителем проекта стал начальник Госавтоинспекции Дмитровского округа Дмитрий Дорожкин. Он постарался, чтобы музей был не просто выставкой экспонатов, а чем-то большим.
«Наш музей — это хранитель исторической памяти о героях и событиях СВО. Это возвращение в прошлое, новое понимание былого и ощущение себя в истории нашей страны. Это площадка для воспитания будущего поколения, для открытого диалога с молодежью», — подчеркнул Дмитрий Дорожкин.
Для посетителей музей открыт два раза в неделю. Экскурсии будут проводить студенты колледжа. Одна из них — Кристина Венгловская, родившаяся в Луганской области и ставшая очевидцем зверств киевского режима.
«Я все эти события видела собственными глазами, сама сидела в подвалах, в бомбоубежищах, поэтому это все — моя история. Все, что я видела, и все, что здесь показано и рассказано, — это чистейшая правда. Все снаряды, осколки — это тоже все настоящее», — рассказала студентка.
Внушительная часть музея СВО расположилась под открытым небом. Здесь представлен фрагмент «той самой» суджанской трубы, подробности исторической операции «Поток», а также сожженная вражеская техника, привезенная с полей сражений спецоперации.