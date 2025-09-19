Музей СВО открыли в Подмосковном политехническом колледже в Дмитрове

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, сенатор, генерал-майор Алексей Наумец, Герой России гвардии полковник Александр Решетников, помощник начальника Главного управления МВД России по Московской области полковник полиции Николай Гребенник, ветераны, участники СВО и кадровой программы «Время Героев».

«Наша с вами обязанность — чтобы такие места стали точкой притяжения не только для жителей нашего округа, но и для всех других. Война идет — а мы уже музей открываем. Чтобы люди могли приехать, ознакомится с нашими образцами вооружения, посмотреть, как весь мир пытается нас победить. Но у них ничего не получится, потому что мы с вами вместе!» — сказал в приветственном слове Михаил Шувалов.

В экспозиции представлены не только образцы вооружения наших бойцов и противника, но и важные свидетельства: архивные фотографии зверств нацистов во время Великой Отечественной войны, современные украинские учебники и другие доказательства того, как на Украине используется фашистская идеология.

Идейным вдохновителем проекта стал начальник Госавтоинспекции Дмитровского округа Дмитрий Дорожкин. Он постарался, чтобы музей был не просто выставкой экспонатов, а чем-то большим.