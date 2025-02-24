Мусульманская община Коломны передала два автомобиля УАЗ бойцам СВО

Коломенская мусульманская община собрала гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Ко Дню защитника Отечества бойцы получили продуктовые наборы с фруктами и восточными сладостями, а также письма с теплыми пожеланиями.

Гуманитарный груз из Коломны доставил на передовую член Общественной палаты округа, имам-хатыб местной религиозной организации Идрис Хакимов. Он практически ежемесячно навещает на фронте российских военнослужащих, привозит им посылки и оказывает духовную поддержку.

Кроме того, в канун праздника Идрис Хакимов и председатель Духовного управления мусульман Подмосковья муфтий Рушан Аббясов передали два новых автомобиля УАЗ для нужд участников специальной военной операции в одну из воинских частей Коломны. Уже через несколько недель, после регистрации, «буханки» отправятся на фронт.