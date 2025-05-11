Мурал в честь Героя России Евгения Фадина откроют в Балашихе

На доме № 16 по Мирскому проезду появится настенное граффити с изображением Евгения Фадина. Автором мурала выступит художник Сергей Юраков, известный своими работами в Балашихе, среди которых портреты Героя России Александра Потапова и военного корреспондента Семена Еремина.

Евгений Фадин ушел на специальную военную операцию в мае 2023 года. Ранее он выполнял боевые задачи в Сирии. В зоне СВО он командовал группой 924 Главного центра беспилотной авиации Министерства обороны РФ, участвуя в разработке и внедрении новых методов воздушной разведки. Благодаря его профессионализму было уничтожено множество вражеских объектов.

Прапорщик Фадин погиб героически при выполнении боевого задания в сентябре 2023 года: под обстрелом он сумел вывести машину из опасной зоны, спасая жизни своих товарищей и сохранив ценный образец вооружения.

«Евгений Фадин — настоящий герой, который до конца оставался верен своему долгу. Его подвиг, мужество и самоотверженность навсегда останутся в памяти жителей Балашихи и всей страны. Открытие мурала — это не только дань уважения, но и напоминание о том, какие смелые и отважные люди защищают нашу Родину. Мы гордимся, что именно в нашем городе появляется такой значимый памятник героизму», — сообщил Сергей Юров.

За проявленное мужество и героизм Евгению Фадину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации указом Президента РФ. В ноябре 2024 года губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенантом Сергеем Кобылашем вручили золотую звезду Героя России родителям Евгения.

Официальное открытие мурала состоится 16 мая — в день рождения героя.