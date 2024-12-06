Мурал в честь героев СВО украсил здание УМВД в Наро-Фоминске

На фасаде Наро-Фоминского управления Министерства внутренних дел РФ появился новый мурал на тему специальной военной операции. Артобъект призван напомнить жителям о подвиге полицейских, которые служат в прифронтовой зоне и на новых территориях.

В настоящее время не меньше 15 тысяч сотрудников МВД откомандированы нести службу в зоне спецоперации. Они охраняют объекты, занимаются розыском, ведут борьбу с диверсантами. И эта роспись на фасаде управления полиции в Наро-Фоминске — дань уважения коллегам в зоне СВО, у которых с риском для жизни проходит каждый день и час.