Мурал Героя России Дениса Межуева открыли в Наро-Фоминском округе

Фото: Телеканал «360»

Школа в поселке Петровское носит имя Дениса Межуева. Мурал с портретом гвардии подполковника появился в холле учебного заведения.

Почетный караул воспитанников военно-патриотического кружка «Прометей» заступил на символичное дежурство у мурала. Здесь также хранятся китель, фуражка и командирские часы павшего защитника России.

«Когда президент присвоил Денису Межуеву звание Героя России, мы сразу приняли политическое решение присвоить Петровской школе имя воина. Для того, чтобы, во-первых, увековечить память о герое. А во-вторых — эта память больше важна для нас, а не для него. Его, к сожалению, уже с нами нет, но мы живем и обязаны помнить», — сказал на открытии мурала глава совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.

Память Дениса Межуева почтили минутой молчания. Школьники прочитали проникновенные стихотворения. После торжественной церемонии открытия мурала для почетных гостей провели ознакомительную экскурсию по школьному музею.

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