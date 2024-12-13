Мурал Героя России Дениса Межуева открыли в Наро-Фоминском округе

«Когда президент присвоил Денису Межуеву звание Героя России, мы сразу приняли политическое решение присвоить Петровской школе имя воина. Для того, чтобы, во-первых, увековечить память о герое. А во-вторых — эта память больше важна для нас, а не для него. Его, к сожалению, уже с нами нет, но мы живем и обязаны помнить», — сказал на открытии мурала глава совета депутатов Наро-Фоминского округа Геннадий Пензов.