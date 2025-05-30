Муниципальный депутат в Балашихе передала гумпомощь для бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Депутат в Балашихе Светлана Тананова отвезла в центр спецназначения «Витязь» Росгвардии России партию гуманитарной помощи. Совместными усилиями удалось собрать и передать самое необходимое на передовой: маскировочные сети, противодроновые шторки, окопные свечи, медицинские препараты, плащи-пончо и другие важные предметы первой необходимости.

Она поблагодарила местных активистов из волонтерских групп «Zаряночки», «Сети Федурново», «Добрые сердца Балашихи», «Ангелы Зари», а еще коллектив АО «Капитал-ПРОК» за их участие в сборе гуманитарных грузов.

Депутат окружного Совета депутатов подчеркнула, что в Балашихе регулярно поддерживают военнослужащих. Эта работа ведется с первых дней СВО и будет продолжена.