Муниципальный депутат Николай Пушкин провел встречу с волонтерами в Серпухове

В Доме культуры «Лира» поселка Пролетарский состоялась встреча депутата окружного Совета Николая Пушкина с волонтерами поселка, приуроченная ко Дню соседей в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Успех V единстве поколений». В ДК действует объединение «Сети фронту», где уже три года 28 добровольцев плетут маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Николай Николаевич познакомился с техникой плетения и лично попробовал свои силы в этом деле.

За чашкой чая участники встречи обсудили насущные вопросы поселка, помощь Героям на фронте и планы дальнейшего сотрудничества. Дом культуры «Лира» получил в подарок сборник стихотворений «Письма с фронта. СВОим от СВОих» и книгу «Экология — дело семейное» от движения «Твори Добро».

Проект «Успех V единстве поколений» направлен на укрепление межпоколенческих связей, обмен опытом и сохранение семейных традиций.