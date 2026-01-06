Муниципальные депутаты провели в Химках открытый урок о битве за Житомир

В лицее № 7 прошел патриотический урок, посвященный освобождению Житомира Красной Армией в 1943–1944 годах. На мероприятии выступили муниципальные депутаты.

Депутат Валентин Герасимов отметил, что подобные встречи позволяют школьникам глубже изучать историю через живой диалог.

«История перестает быть сухим набором фактов и становится личным переживанием для каждого ученика», — сказал он.

Участникам урока рассказали о ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции, в ходе которой советские войска освободили важный транспортный узел после ожесточенных боев.

«Сегодня, когда вся страна объединилась в помощи фронту, особенно важно проводить такие уроки для молодежи. Они видят неразрывную связь между подвигом их прадедов и мужеством современных героев», — подчеркнула депутат Инна Монастырская.

Урок прошел в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». Как отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.