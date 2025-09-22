Можайский округ примет участие в чемпионате Ассоциации городов России

Проектный чемпионат Ассоциации малых и средних городов России стартовал в башкирском городе Стерлитамак. В соревнованиях участвует делегация Можайского округа.

В программу двухдневного чемпионата входит знакомство с основами местного самоуправления, избирательного процесса и техники работы с проектами — ключевого инструмента для современного развития территорий. Участники должны будут продемонстрировать и практические навыки: искусство самопрезентации, эффективное взаимодействие с жителями и СМИ. Команды вместе с модераторами детально проработают концепции своих собственных проектов на мастер-классах.

В делегацию Можайского округа под руководством заместителя главы муниципалитета Елены Заболотной вошли ветераны СВО Александр Князев и Олег Лашенков, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Максим Башаев, руководитель местного отделения «Юнармии» Александр Горчаков и представитель пресс-службы администрации Юлия Башаева

«У нас отличная команда грамотных специалистов из разных сфер. Все знания, полученные на чемпионате, мы объединим в один сильный проект, который будет реализован на практике и принесет реальную пользу жителям Можайского округа», — сказала Елена Заболотная.

Перед началом соревнований можайцы познакомились со Стерлитамаком, посетили местные центры помощи участникам СВО и их семьям, а также возложили цветы к городскому памятнику воинам, участвующим в спецоперации.