Можайский округ представил опыт работы с семьями участников СВО на региональной встрече

19 марта в рамках итоговой встречи представителей областного филиала фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО и «Союза женщин России» делегация Можайска под руководством заместителя главы Ольги Спиридоновой поделилась практикой поддержки семей защитников. Мероприятие прошло с участием вице-губернатора Московской области Марии Нагорной и министра территориальной политики Юлии Губановой.

Социальный координатор Галина Аксенова и настоятельница Спасо-Бородинского монастыря игумения Серафима представили проект православных гостиных «Теплые вечера» — цикл встреч для жен и матерей погибших и без вести пропавших бойцов. Идея родилась из желания создать «место силы», объединенное верой и исторической памятью.

«Первая встреча была тяжелой. Никто не знал, как пойдет общение. Но все прошло хорошо. Мы провели совместный молебен, и с того момента такие встречи стали традицией», — рассказала Галина Аксенова.

Игумения Серафима отметила, что местом встреч стал Спасо-Бородинский монастырь, который обрел для семей защитников особый смысл. Глава округа Денис Мордвинцев держит на личном контроле вопросы помощи семьям и поддерживает совместные инициативы.