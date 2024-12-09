Депутат Госдумы Денис Майданов провел прием жителей Можайска

Мероприятие проходило в общественной приемной партии «Единая Россия». Горожане обратились к парламентарию с вопросами, касающимися сохранения культурного наследия, поддержки участников спецоперации и другими проблемами.

Мать бойца СВО попросила у Дениса Майданова помощи в оформлении социальной выплаты.

Одна из жительниц Можайска предложила установить обязательную ставку архитектора в городах Воинской славы.

Можайский фермер, который разводит мелкий рогатый скот и птиц, рассказал о работе своего подсобного хозяйства. Он попросил депутата Госдумы помочь с газификацией строений на участке.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев сообщил, что все обращения и просьбы жителей приняты к рассмотрению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».