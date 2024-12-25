Мотоклуб из Дмитрова отправил гуманитарный груз бойцам СВО

Поддержку российским военным оказали активисты из мотоклуба «Ночные волки» в Дмитрове. Они отправили в зону спецоперации два автомобиля с грузом.

Помощь в сборке груза им оказали сотрудники администрации Дмитровского городского округа, детской городской больницы святого Владимира из поселка Деденево, а также волонтерского центра «Волк» и неравнодушные жители.

«Каждый собранный груз — это проявление заботы и поддержки, которые наши бойцы ощущают даже на расстоянии. Важно, чтобы они знали, что за их спинами стоят жители Дмитровского округа и вся страна», — сказал глава Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Гумпомощь клуб собирает с начала спецоперации. Активисты отрабатывают и адресные заявки от военнослужащих.

Также «Ночные волки» более 10 лет организуют благотворительные акции. В их рамках помогают многодетным, семьям в трудной жизненной ситуации и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с добровольческим объединением «Батальон» в прошлом году при отделении мотоклуба открыли волонтерский центр «Волк». Здесь организовывают сбор помощи и средств.