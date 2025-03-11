Москву продолжают атаковать БПЛА. Собянин заявил о 74 сбитых дронах

Силы ПВО утром 11 марта продолжают отражать массированную атаку беспилотников на Москву. В 08:19 мэр столицы Сергей Собянин заявил о 73 сбитых дронах. Спустя 20 минут он опубликовал данные об очередном уничтоженном БПЛА.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул Собянин.
Утром в Минобороны сообщали о 337 сбитых БПЛА над 10 регионами России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил данные об одном погибшем при отражении атаки дронов в регионе.
Погибший работал в компании «Мираторг». Представители компании сообщили, что мужчина скончался в Домодедове. По информации РИА «Новости», в общей сложности в области пострадали пять человек. Официально эти данные пока не подтверждены. Вся информация уточняется.
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