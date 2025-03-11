Москву продолжают атаковать БПЛА. Собянин заявил о 74 сбитых дронах

Собянин утром 11 марта заявил о 74 сбитых на подлете к Москве БПЛА

Силы ПВО утром 11 марта продолжают отражать массированную атаку беспилотников на Москву. В 08:19 мэр столицы Сергей Собянин заявил о 73 сбитых дронах. Спустя 20 минут он опубликовал данные об очередном уничтоженном БПЛА.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул Собянин.

Утром в Минобороны сообщали о 337 сбитых БПЛА над 10 регионами России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил данные об одном погибшем при отражении атаки дронов в регионе.

Погибший работал в компании «Мираторг». Представители компании сообщили, что мужчина скончался в Домодедове. По информации РИА «Новости», в общей сложности в области пострадали пять человек. Официально эти данные пока не подтверждены. Вся информация уточняется.