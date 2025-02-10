Мошенник прислал жене фото пропавшего в зоне СВО мужа и представился доктором

Жительница Перми стала жертвой мошенников, нажившихся на пропаже ее мужа в зоне СВО. Об этом сообщило издание 59.ru.

Военный служил по контракту. В октябре прошлого года перестал выходить на связь. В декабре его жене позвонил неизвестный мужчина, назвался Денисом Кучером, заявил, что работает хирургом в ростовской больнице, в которой якобы лежит ее супруг.

Неизвестный прислал россиянке медицинскую выписку, в которой были верно указаны личные данные пациента. Диагноз — «шоковое состояние, травматическая рана, стадия комы, переломы позвонков»

Также женщине прислали размытую фотографию пациента, похожего на ее мужа. На снимке он лежал с трубкой в трахее.

Врач запретил приезжать лично. Отказ объяснил закрытием приема. При этом попросил прислать деньги на лекарства. Он убедил женщину, что из-за новогодних праздников не смогут купить необходимый препарат.

В итоге россиянка перевела «врачу» 30 тысяч рублей. А затем, несмотря на запрет, она выехала в больницу, где якобы лежал муж.

Там ей заявили, что ее супруг к ним не поступал. Врач с именем Денис Кучер действительно работал там, но он не хирург, а онколог. Кроме того, этому доктору уже 80 лет.