Мониторы для командного пункта передали бойцам СВО в Дмитрове
Дмитровский округ продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Очередной гуманитарный груз передали военнослужащим полка, который дислоцируется в муниципалитете.
Командование части обратилось к администрации округа с просьбой предоставить два больших монитора для оснащения командного пункта. Заявку отработали оперативно. Представителям части 12 августа вручили технику прямо у здания администрации Дмитровского округа.
Глава муниципалитета Михаил Шувалов поблагодарил военнослужащих за службу.
«Дмитровский округ никогда не остается в стороне — будь то поддержка ребят на СВО или тех, кто несет службу в наших гарнизонах. Это наш общий вклад в обороноспособность страны и нашу общую победу. Спасибо всем, кто участвует в сборе грузов и их доставке», — сказал Михаил Шувалов.