Молодогвардейцы вручили подарки и гумпомощь семье участника СВО из Балашихи

Благодаря акции «Доброе дело» активисты «Молодой Гвардии Единой России» поддержали жену и дочь героя специальной военной операции из Балашихи. Молодогвардейцы доставили им гуманитарную помощь и новогодние подарки.

По просьбе семьи бойца специальной военной операции, ребята из «Молодой Гвардии» передали им продукты питания, предметы первой необходимости и подарки.

«Мы понимаем, как важно поддерживать семьи тех, кто сейчас выполняет свой долг, и делаем все возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу и поддержку. Вместе мы сильнее!» — подчеркнул руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Балашихе Алексей Егоров.

Отметим, что в муниципалитете помощь военнослужащим спецоперации и их семьям оказывают регулярно. Сделать это можно, передав вещи и продукты в любой из трех постоянных пунктов сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, дом № 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.