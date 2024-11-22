Молодогвардейцы в Лосино-Петровском сплели маскировочные сети для бойцов СВО

В городском округе Лосино-Петровский активисты «Молодой Гвардии» «Единой России» продолжают помогать участникам специальной военной операции. Они плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, организуют акции в поддержку военнослужащих.

В очередной раз участники «Молодой Гвардии» объединились, чтобы поддержать участников спецоперации. Они сплели партию маскировочных сетей.

Молодогвардейцы призывают жителей присоединяться к акциям, участвовать в волонтерских проектах и поддерживать инициативы в помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«У нас в городе много отзывчивых и неравнодушных людей, которые с начала специальной военной операции объединились в единый и крепкий тыл. И с каждым днем таких людей становится все больше и больше!» — сказал один из участников мероприятия.

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