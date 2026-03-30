Молодогвардейцы Солнечногорска встретились с бойцами СВО

Активисты «Молодой гвардии» Солнечногорска встретились с участниками специальной военной операции в рамках проекта «Наставник Z». Встреча прошла в Ассоциации ветеранов СВО, почетным гостем стал депутат Московской областной думы Сергей Сретинский.

Участники обсудили вопросы патриотизма, воспитания, взаимовыручки и поддержки. Бойцы поделились воспоминаниями, мыслями и опытом, рассказали о первом дне службы, а также ответили на вопросы о специальной военной операции.

«Проект призван создать прочные связи между героями сегодняшнего дня — ветеранами специальной военной операции — и нашей молодежью Подмосковья. Ветераны делятся своим боевым духом, жизненной мудростью и примером служения Отечеству, а молодежь, в свою очередь, черпает силы, обретает ориентиры и примеры для подражания. Это наше общее дело — строить сильное и патриотичное будущее России», — отметил Сергей Сретинский.

«Душевно пообщались о главном, ответили на вопросы, поделились эмоциями, мыслями и опытом. Вопросов было очень много — о специальной военной операции, службе, прошлом. Такие встречи необходимы: ветераны передают свое патриотическое отношение к стране молодому поколению, и молодежь становится более воспитанной. Взаимный обмен идеями помогает вместе расти и становиться лучше», — сказал руководитель Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Воробьев.

Подобные встречи молодежи с участниками специальной военной операции в Солнечногорске проводят на постоянной основе. Они проходят в школах, молодежных центрах и домах культуры, а также в рамках массовых мероприятий, в формате уроков мужества, открытых диалогов и совместных событий.