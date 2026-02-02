Молодогвардейцы Солнечногорска помогли вдове участника СВО с уборкой снега

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Активисты «Молодой Гвардии» расчистили территорию частного дома в деревне Загорье. Они также передали ей подарок от партии «Единая Россия» и доставили освященную крещенскую воду.

Молодогвардейцы Солнечногорска продолжают оказывать бытовую помощь семьям участников специальной военной операции. Так, волонтеры расчистили от снега двор и подъезд к дому вдовы бойца, откликнувшись на ее просьбу.

Глава округа Константин Михальков отметил оперативность и отзывчивость активистов. Он подчеркнул, что такая помощь, особенно для одиноких граждан, имеет большое значение и служит достойным примером для всех.

В ходе визита добровольцы вручили хозяйке дома подарок от партии «Единая Россия» и, по ее личной просьбе, доставили освященную крещенскую воду.

Женщина, представившаяся Аленой, поблагодарила ребят за поддержку, сказав, что очень ценит, когда молодое поколение помогает старшим. Она добавила, что совместная работа в команде всегда дает силы.

Получить необходимую помощь можно, обратившись в местное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции по адресу: улица Красная, дом 22А (торговый центр «Солнечный»), первый этаж.