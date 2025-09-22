Молодогвардейцы из Фрязина отправили гуманитарную помощь бойцам СВО
Активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» при поддержке депутатов окружного совета собрали груз для участников специальной военной операции. Партию получат бойцы бригады «Эспаньола».
Всего было собрано и подготовлено к отправке более 50 килограммов продуктов питания длительного хранения. Среди них — мясные, рыбные и овощные консервы, пользующиеся спросом у военнослужащих в полевых условиях.
Отправленную гуманитарную помощь распределят среди военнослужащих бригады «Эспаньола» для пополнения продовольственного запаса.
Руководитель фрязинского отделения МГЕР Эвелина Звездова отметила, что для активистов очень важно вносить посильный вклад в поддержку бойцов СВО. «Каждая такая посылка — это не просто продукты, это знак нашего уважения и уверенности в том, что мы вместе. Мы и в дальнейшем планируем продолжать эту важную работу», — сказала она.