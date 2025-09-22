Молодогвардейцы из Фрязина отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Всего было собрано и подготовлено к отправке более 50 килограммов продуктов питания длительного хранения. Среди них — мясные, рыбные и овощные консервы, пользующиеся спросом у военнослужащих в полевых условиях.

Отправленную гуманитарную помощь распределят среди военнослужащих бригады «Эспаньола» для пополнения продовольственного запаса.

Руководитель фрязинского отделения МГЕР Эвелина Звездова отметила, что для активистов очень важно вносить посильный вклад в поддержку бойцов СВО. «Каждая такая посылка — это не просто продукты, это знак нашего уважения и уверенности в том, что мы вместе. Мы и в дальнейшем планируем продолжать эту важную работу», — сказала она.