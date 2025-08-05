Молодогвардейцы из Балашихи передали гумпомощь семье участника СВО
Активисты «Молодой Гвардии» Балашихи продолжают работу по поддержке семей участников специальной военной операции. Молодогвардейцы передали гуманитарную помощь семье защитника Отечества, которая обратилась за помощью в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия».
Собранный набор включает все самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости. Эта поддержка призвана помочь семье в непростой период, когда их близкий человек защищает Родину.
«Мы считаем своим долгом оказывать всестороннюю помощь семьям наших героев. Они — наша гордость, и мы должны быть рядом, поддерживать их и показывать, что они не одни. Акция „Добрые дела“ — это лишь малая часть того, что мы можем сделать,» — подчеркнул руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.
Молодогвардейцы и партийцы продолжат поддерживать семьи военнослужащих, проявляя заботу и внимание к тем, кто защищает нашу Родину.