Молодогвардейцы из Балашихи изготовили маскировочные сети для бойцов СВО

В Балашихе активисты местного отделения «Молодой гвардии» продемонстрировали свою готовность поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции. Они изготовили партию маскировочных сетей, которые в ближайшее отправят на передовую.

Маскировочные сети играют ключевую роль в обеспечении безопасности на поле боя. Они создают иллюзию отсутствия военной техники и личного состава, что значительно усложняет задачу противника по обнаружению и уничтожению наших сил.

«Каждый метр сплетенной сети — это вклад в общее дело. Мы понимаем, насколько важна эта работа, и будем продолжать поддерживать защитников», — отметил руководитель местного отделения «Молодой гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

С начала специальной военной операции жители Балашихи объединились ради общей цели — помощи тем, кто защищает Родину. За это время в городском округе добровольцы изготовили и отправили 4170 маскировочных сетей. Это свидетельствует о высоком уровне гражданской активности и патриотизма местного населения.