Молодогвардейцы из Балашихи доставили гуманитарный груз в зону СВО

В рамках акции «Доброе дело» активисты «Молодой Гвардии Единой России» и члены партии доставили гуманитарный груз в Луганск. Накануне военнослужащие обратились с просьбой о помощи в общественную приемную местного отделения партии.

Из Балашихи в Луганск доставили дрова, технические емкости, медикаменты, средства личной гигиены и продукты питания.

Каждый желающий может внести свой вклад в поддержку бойцов и населения освобожденных территорий. В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Дополнительная информация о необходимых для фронта вещах доступна на сайте volonter.mosreg.ru.