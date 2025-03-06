Молодогвардейцы Балашихи поздравили женщин с 8 Марта

Члены «Молодой гвардии» Балашихи вновь провели акцию «Дорогая, ты права!», чтобы поздравить женщин с наступающим Международным женским днем. Шествие началось на улице Заречной, где группа молодых людей с ярким плакатом отправилась по улицам округа, даря цветы всем встречным женщинам.

Участники акции прошли по местному «бродвею» и набережной, создавая атмосферу весеннего праздника. «Мы дарили прекрасное настроение, и погода нам способствовала — вокруг уже чувствовалась весна, а женщины отвечали улыбками», — поделился впечатлениями депутат окружного совета Александр Евсюткин.

Шествие завершилось у школы № 2, где молодогвардейцы поздравили педагогов и передали теплые слова семье участника специальной военной операции, тем самым зарядив их позитивом. Многие женщины, ставшие свидетелями акции, отметили, что это стало для них приятной неожиданностью и источником положительных эмоций на целый день.

«Это замечательная акция, и приятно видеть участие молодежи. Уважение к женщинам и внимание к ним формируется с раннего возраста», — выразила свое мнение жительница Балашихи Татьяна Евдокимова.

Акция «Дорогая, ты права!» проводится «Молодой гвардией» Балашихи уже пятый год подряд в сотрудничестве с волонтерами и сторонниками партии «Единая Россия». Это мероприятие стало хорошей традицией, подчеркивающей важность внимания и заботы о женщинах в нашем обществе.