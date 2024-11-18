Молодогвардейцам в Балашихе вручили благодарности за помощь участникам СВО

В Балашихе отметили 19-летие «Молодой гвардии». Волонтеров поблагодарили за помощь и самоотдачу, а также вручили им награды за помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Активистов поздравил депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев. Он поблагодарил руководителя молодежного штаба балашихинских волонтеров Алексея Егорова за продуктивную работу.

«Волонтер — это высокое звание. Вы помогаете во всех сложных ситуациях и протягиваете руку помощи. Ваши труд, энергия и преданность добрым делам вдохновляют всех нас!» — сказал Вячеслав Фомичев.

Молодогвардейцы в Балашихе принимают участие в различных мероприятиях: помогают ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, беспризорным животным, участвуют в экологических акциях и марафонах, спортивных флэшмобах и соревнованиях, оказывают поддержку участникам СВО.

«С начала специальной военной операции мы с ребятами выезжаем в зону проведения боевых действий, поддерживаем бойцов, организуем гуманитарные поездки на новые территории России», — отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Подростки с 14 лет могут вступить в ряды «Молодой гвардии». Им необходимо обратиться в местное отделение с заявлением.

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