Молодежный форум ко Дню волонтера прошел в Ногинске

На форуме работала зона мастер-классов — плетение сетей и приготовление обедов от волонтерского движения «Варяг». В работе круглого стола для руководителей волонтерских объединений принял участие глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

«Вам огромное спасибо за проводимую работу, за душевное тепло, которое вы отдаете. Никакие цифры не отражают суть работы настоящего волонтера. Важнее всего — труд, в который эти люди вкладывают свое сердце. Они просто не умеют жить по-другому, закрывать глаза на чью-то беду. За это мы и благодарим вас», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На форуме был организован квест «Город Добра» для начинающих волонтеров. У ребят была уникальная возможность познакомиться с каждым направлением волонтерской деятельности, который присутствует в округе. Участники выполняли различные задания и зарабатывали баллы, а победители получили призы.

В Богородском городском округе действуют 50 волонтерских объединений. Ежемесячно в девяти направлениях добровольческой деятельности участвуют более 3500 тысяч жителей. В условиях специальной военной операции волонтеры собирают и отправляют гуманитарную помощь военнослужащим, жителям Курской области и новых регионов России.

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