Молодежь Солнечногорска пообщалась с Героем России Романом Кобецом

В Центре Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска прошел урок мужества, который провел Герой России подполковник Роман Кобец. Участниками встречи стали юнармейцы и кадеты, пришедшие послушать живой рассказ об участии в специальной военной операции, долге и подвигах.

Командир вертолетного звена Роман Кобец рассказал о своей службе, о выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. С первого дня СВО он участвовал в защите мирных жителей Донбасса в составе экипажа вертолета К-52 отдельного вертолетного полка. Прикрывал высадку десанта на аэродром Гостомеля Киевской области: израсходовав боекомплект, его вертолет не покинул бой и принял на себя удары противника. Позже, при выполнении очередного задания, Роман Кобец вместе с командиром впервые в мировой практике катапультировался из вертолета, пораженного ракетой, с помощью реактивно-катапультной системы. Российские военные эвакуировали их с вражеской территории под шквальным минометным огнем.

«Очень душевно побеседовали. У нас получилось открытое общение, это было здорово. Ребятам я пожелал учиться и еще раз учиться: только знания дают уверенность в собственных силах и моральную устойчивость», — поделился Герой России подполковник Роман Кобец.

Во время встречи молодые участники задавали вопросы о принятии решений и качествах, которые играют важную роль в боевой обстановке. Также обсудили, что сегодня означает быть патриотом.

«Такие встречи — это тот самый пример, который зажигает огонь в глазах. Когда подросток видит перед собой не портрет в учебнике, а живого человека, слышит его голос, тогда понимает: героем может стать каждый, кто верен своему сердцу и своей стране», — отметила советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В Центре Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска встречи молодежи с героями специальной военной операции проходят на постоянной основе.