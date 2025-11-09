Молодежь из Дмитрова наладила регулярную помощь для участников СВО

Еженедельно активная молодежь Дмитрова собирает гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне спецоперации. Они организуют тематические мастер-классы.

Работа идет в молодежных центрах «квАРТал» и «Семеновский». Занимаются ею волонтеры Подмосковья.

Так, они проводят мастер-классы по изготовлению окопных свечей, плетению тактических браслетов. Кроме того, ребята инициируют сбор гумпомощи. После ее регулярно отправляют на передовую.

«Ребята делают очень важное дело. Такая помощь из тыла, идущая от самого сердца, особенно ценна для тех, кто сегодня защищает наш суверенитет. Она дает им понять: мы помним, мы гордимся, мы с ними», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Помочь активистам и присоединиться к ним могут все желающие. П ункты сбора гумпомощи открыты в общественной приемной партии «Единая Россия», а также в комплексном молодежном центре «Сфера».