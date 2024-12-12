Встреча участника СВО с молодежью прошла в Богородском округе

Диалоги с героями продолжаются в Богородском округе. В этот раз в центр «Про молодежь» на встречу с активистами и студентами подмосковного колледжа «Энергия» приехал участник СВО Евгений.

Когда началась спецоперация, герой понял, что не может жить своей обычной жизнью. Видя, как другие идут защищать интересы страны, в октябре 2022 года решил тоже стать добровольцем.

Боец рассказал ребятам о себе, вспомнил о наиболее сложных заданиях и боях, о том, что поддерживало на фронте и как важно чувствовать поддержку земляков. На передовой Евгений работал с артиллерийскими расчетами, участвовал в сложнейших боях, попадал под обстрелы, терял сослуживцев. Чудом не получил серьезных ранений. Знал, что сдаваться и потерять самообладание нельзя.



Для ребят такие встречи очень ценны. Практически все они в будущем хотят связать свою жизнь с профессиями, связанными с защитой людей. Здесь они видят примеры, на которые стоит равняться. Встреча проходила в формате живой беседы. У гостей была возможность прямого диалога с участником исторических событий современной России.

Встреча оставила у ребят яркое впечатление. На конкретном примере они увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России.