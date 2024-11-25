Молебны ко Дню матери прошли в храмах Серпухова

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, Серпуховское благочиние и управление социального развития городского округа организовали для матерей участников специальной военной операции молебны и чаепития. Мероприятия приурочили к отмечавшемуся в России Дню матери.

Молебны прошли во Всесвятском храме Серпухова и храме Всех святых, в земле российской просиявших, в Протвино.

Глава городского округа Сергей Никитенко подчеркнул, что матери героев, воспитавшие настоящих патриотов Отечества, заслуживают искренних слов благодарности. «Находимся с каждой из них на связи и делаем все возможное, чтобы они чувствовали нашу поддержку», — сказал руководитель муниципалитета. Он поблагодарил жительниц Серпухова за теплоту, заботу, душевность и терпение.

Такие мероприятия объединяют родных бойцов СВО и помогают им не оставаться один на один со своими трудностями и переживаниями.

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