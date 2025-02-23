Молебное пение прошло на территории Храма Всех Святых в Серпухове

В Храме Всех Святых в Серпухове по традиции состоялось молебное пение, объединившее прихожан и семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Общая молитва за защитников Отечества стала важным моментом, позволяющим верующим обратиться к Господу с просьбой о силе и стойкости для героев в это непростое время.

Совместная молитва с близкими военных приобрела особое значение, напоминая о важности поддержки и понимания. После богослужения священнослужители поздравили всех защитников и выразили благодарность за их подвиги, подчеркнув, что память о них жива в сердцах людей. Семьям военнослужащих пожелали терпения, надежды и веры в скорейшее возвращение их родных.

Праздничные мероприятия продолжились на территории храма. В честь Масленицы были организованы народные гуляния: гостей угощали ароматными блинами, а для детей провели веселые спортивные игры и состязания.

Культурно-религиозная программа объединила всех участников, наполнив атмосферу теплом, радостью и верой. Праздник стал символом единства и надежды для всех собравшихся.