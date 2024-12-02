Певица Ирина Ортман посетила центр сбора гуманитарной помощи в Одинцове. В рамках акции «Добрый Новый год» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, она привезла подарки и сладости для военнослужащих, а также для детей из новых регионов России и приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Ирина пообщалась с волонтерами из Одинцова, Рузы, Можайска, Краснознаменска и Дзержинского. Молодежь рассказала о процессе сбора помощи и поделилась историями о своей поддержке местных жителей. Вместе с активистами певица подписала новогодние открытки для бойцов, служащих на передовой.

«Это важная и нужная инициатива. Мое личное участие в этой акции продиктовано глубоким пониманием трудностей, с которыми сталкиваются наши бойцы. Мой муж, сам будучи военнослужащим, несколько раз выезжал в зону СВО, и его рассказы о реальных нуждах на передовой стали для меня мощным стимулом к активной помощи», — поделилась Ортман.

В благодарность за участие в акции волонтеры подарили певице чебурашку в атрибутике Подмосковья.