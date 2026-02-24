Могилы героев СВО привели в порядок в Чехове

На городском кладбище в Чехове очистили от снега места захоронения военнослужащих. Акцию приурочили ко Дню защитника Отечества.

Накануне праздника на кладбище собрались семьи погибших бойцов специальной военной операции, глава округа Михаил Собакин, члены Ассоциации ветеранов СВО и социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества». Участники расчистили «Аллею Славы» и прилегающую территорию. Многие пришли с детьми. Руководителю местного отделения ассоциации Николаю Трофимову помогали сыновья.

«Это дань нашего уважения героям и малая часть того, что мы можем сделать для увековечивания их памяти. Мы не имеем права забывать о подвигах наших ребят. Поддерживать в чистоте могилы бойцов и помогать их семьям — наш долг», — заявил Михаил Собакин.