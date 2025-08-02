Мобильный интернет ограничили в Пензенской области из-за новой угрозы БПЛА

В Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

В 10:34 в регионе снова ввели режим «Беспилотная опасность». С этим были связаны меры по ограничению работы мобильного интернета.

Ранним утром в области также объявляли режим опасности из-за БПЛА. При налете на местное предприятие погибла женщина, еще два человека пострадали.

«Еще раз напоминаю о том, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не становиться пособником врага. Не верьте слухам и не распространяйте их», — призывал Мельниченко.