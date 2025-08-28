Мобильный экскаватор передали из Солнечногорска в зону СВО

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Из Солнечногорска для участников СВО отправили партию технического оборудования. В состав груза вошли аккумуляторы для дронов, элементы питания для раций и тепловизоров, а также сотни адаптеров и разъемов.

Главной частью отправки стал мобильный экскаватор, предназначенный для строительства защитных сооружений и сцепления для внедорожника.

«Эта помощь — результат огромной работы наших волонтеров и предприятий. Каждый аккумулятор — это чей-то вклад, каждая деталь — это шанс уберечь жизнь нашего бойца», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Весь инвентарь закупили по просьбам бойцов. Запрос бойцы передали в Солнечногорское отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области во время волонтерской поездки.

«Техника послужит ребятам. Те задачи, для которых она приобреталась, будут выполняться в полном объеме», — отметил руководитель Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Иван Цыбуля.

Помочь защитникам может каждый желающий — это возможно сделать в Центре Ассоциации ветеранов СВО по адресу: улица Красная, дом 22А, первый этаж (здание торгового центра «Солнечный»).