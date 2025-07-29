Многодетные семьи бойцов СВО из Воскресенска побывали в музее в Ликино-Дулеве

Экскурсию в музейный комплекс «Мир исторической реконструкции» организовали для семей участников спецоперации из Воскресенска. Взрослые и дети погрузились в атмосферу советского времени.

Организовали мероприятие депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева и администрация городского округа Воскресенск. Отдельную благодарность народная избранница выразила коллеге Эдуарду Живцову.

Участники побывали на воссозданных улицах. Там размещены газетные киоски и административные здания с характерными для тех лет фасадами.

Семьи познакомились с ассортиментом советских магазинов, увидели интерьеры советских коммунальных квартир и коллекцию советских автомобилей и мотоциклов.

«Наша цель — не только восстановить историческую память, но и создать радостные моменты для детей. Этот опыт очень важен для формирования правильного отношения к нашей истории и ценностям», — сказала Екатерина Лобышева.