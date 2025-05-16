Митинг в память о воинах-интернационалистах прошел в Воскресенске

Памятную акцию посвятили 37-й годовщине начала вывода советских войск из Афганистана и 18-летию со дня открытия мемориала воинам-интернационалистам и землякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Участники мероприятия собрались у монумента, чтобы почтить память погибших воинов и отдать им дань глубокого уважения.

В митинге приняли участие сотрудники администрации городского округа, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, родственники погибших солдат, представители благочиния и школьники.

Глава совета депутатов Воскресенска Сергей Матвиенко вручил медали «За содействие специальной военной операции». Награды — медали «За вклад в Победу в специальной военной операции», «За содействие специальной военной операции», а также грамоты и благодарности — получили также участники местного отделения «Боевого братства».

Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии, заместитель благочинного 2-го воскресенского благочиннического округа, клирик Троицкого храма села Конобеево иерей Георгий Лобков отслужил литию по погибшим воинам.

В завершение митинга участники возложили цветы к мемориалу и почтили память павших, минутой молчания.