Митинг в память о павших воинах-пограничниках прошел в Серпухове

Митинг с возложением цветов к мемориалу погибших воинов пограничной службы прошел 28 мая в сквере имени Володарского в Серпухове. В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие и жители округа.

Среди присутствующих был участник специальной военной операции Павел, который проходил срочную службу в пограничных войсках, а сегодня выполняет боевые задачи в мотострелковом подразделении. В ближайшие дни военнослужащий вновь отправится в зону СВО.

«Пограничные войска — гарант стабильности. Они обеспечивают неприкосновенность границ, сохраняя мирную жизнь в тылу», — прокомментировал глава Серпухова Алексей Шимко.

Участники церемонии поблагодарили защитников Отечества за мужество, стойкость и преданность Родине. Память павших воинов почтили минутой молчания. К мемориалу возложили цветы и венки.