Митинг в честь Дня защитника Отечества прошел в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский состоялся торжественный митинг, организованный местным отделением партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества и третьей годовщине начала специальной военной операции.

В организации также приняли участие сторонники партии, члены молодежного центра «Движение», активисты «Молодой Гвардии Единой России» и другие общественные объединения.

Митинг прошел в живописном Никольском парке у памятника «Воину-освободителю в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», установленного в честь героев, сражавшихся за Родину. Участники мероприятия почтили память защитников Отечества, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны.

Среди почетных гостей присутствовали председатель Совета ветеранов городского округа Лосино-Петровский Людмила Александровна Жарова, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети военных лет, генерал-майор Наиль Салахатдинов, а также ветераны специальной военной операции. К мероприятию присоединились депутаты Совета депутатов, преподаватели и студенты Щелковского колледжа, активисты общественных организаций «Волонтеры Подмосковья» и «Волонтеры Победы», а также жители округа.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин отметил, что это праздник, который объединяет людей, создает атмосферу патриотизма и напоминает о важности защиты своей страны и своих близких.

В рамках мероприятия участники услышали историческую справку о значении Дня защитника Отечества и о событиях, связанных с началом специальной военной операции. Завершился митинг возложением цветов к памятнику «Воину-освободителю» в знак памяти и уважения к героям всех времен.

Митинг стал важным событием для жителей округа, объединившим поколения в стремлении сохранить историческую память о подвигах защитников нашей Родины.