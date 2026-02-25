Митинг ко Дню защитника Отечества прошел в Лосино-Петровском округе

В городском округе Лосино-Петровский 24 февраля состоялся митинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества и Дню начала специальной военной операции. Организаторами выступили Молодежный центр «Движение» и Дом культуры «Октябрь».

В России 23 февраля ежегодно отмечают День защитника Отечества — государственный праздник, символизирующий уважение к военной истории страны и тем, кто стоит на страже ее безопасности. 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Российской Федерации приступили к проведению специальной военной операции на территории Украины.

«Мы считаем, что помнить эти дни важно, так как они напоминают о героическом прошлом и настоящем страны и увековечивают память о выдающихся достижениях российского народа и его вооруженных сил. Это важно в разных аспектах: законодательном, историческом и в воспитании патриотизма у молодого поколения», — сказали организаторы мероприятия.

Участники митинга почтили память павших защитников минутой молчания и возложили цветы к памятным местам округа. В мероприятии приняли участие представители администрации, общественных организаций, молодежных объединений и местные жители.