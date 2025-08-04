Митинг ко Дню ВДВ прошел в Воскресенске

В России 2 августа отметили 95-ю годовщину Воздушно-десантных войск. Традиционное торжественное мероприятие состоялось у мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах в Воскресенске.

Участники митинга почтили память офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат ВДВ, отдавших жизнь на службе Отечестве. Военнослужащим, в том числе участникам спецоперации, вручили заслуженные награды.

Славных представителей «крылатой пехоты», ставших символом силы и чести, смелости и отваги, мужества, героизма и братства поздравил глава Воскресенска Алексей Малкин.

«Высочайший профессионализм, экстремальная самоотверженность и боеготовность — это про вас. Никто, кроме вас — потому, что вы способны на большее — выполнять самые сложные и опасные боевые задачи!» — обратился к десантникам глава городского округа и пожелал военнослужащим непоколебимой бодрости духа, мирного неба над головой и благополучия в семьях.