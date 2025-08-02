Митинг ко Дню ВДВ прошел у мемориала «Черный тюльпан» в Серпухове

В Серпухове прошло традиционное празднование Дня Воздушно-десантных войск у мемориала «Черный тюльпан». Сотни жителей, ветеранов и военнослужащих ВДВ приняли в нем участие.

Собравшиеся почтили память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

«Особые слова благодарности тем, кто прошел через испытания боями, знает цену братству и взаимовыручке. Ваш опыт, переданный молодым бойцам, — это крепкий фундамент, на котором стоит мощь российских ВДВ. Мы помним каждого, кто отдал жизнь за Родину, гордимся теми, кто продолжает ее защищать», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

День Воздушно-десантных войск стал не только праздником в честь ветеранов, но и данью уважения тем, кто продолжает славные традиции этих войск, выполняя долг в зоне специальной военной операции.