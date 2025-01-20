Митинг ко Дню прорыва блокады Ленинграда прошел в Воскресенске

Посвященное важной исторической дате мероприятие организовали активисты и сторонники «Единой России». Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года в ходе ожесточенных боев и вследствие соединения войск Волховского и Ленинградского фронтов.

Один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны закончился спустя девять дней — блокада Ленинграда была полностью снята. Она продолжалась 872 дня. Ленинград является единственным в мировой истории городом, который выдержал почти 900-дневное окружение.

Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов напомнил о подвиге героев, которые освободили Ленинград от блокады немецко-фашистских захватчиков. «Слава нашим защитникам СВО, которые сегодня стоят за Россию, за то, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — сказал он.

По окончании митинга его участники почтили память погибших воинов и возложили цветы к Вечному огню. Акция прошла в рамках партийного проекта «Историческая память».