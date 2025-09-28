Митинг ко дню освобождения Полтавы прошел в Химках

В этом году исполняется 82 года со дня освобождения Полтавы во время Великой Отечественный войны. В Химках по этому случаю провели серию познавательных мероприятий. Одно из таких прошло в сквере Марии Рубцовой.

Здесь слушателям рассказали о героических подвигах соотечественников тех лет.

«Такие мероприятия особенно важны в условиях проведения специальной военной операции. Честный взгляд на прошлое, сохранение исторической правды и памяти о подвигах героев помогают нам осознавать цену свободы, ценить единство народа и укреплять веру в собственные силы. Без уважения к подвигам предков невозможно построить справедливое будущее: память о героизме вдохновляет новые поколения на служение Отечеству, формирует чувство ответственности и преданности своей стране», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Митинг стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с прошлого года. Ее лозунг — «Успех в единстве поколений».

«В ходе мероприятий, которые проходят в округе в рамках программы, горожан знакомят со знаковыми событиями и выдающимися личностями из истории нашей страны. Такие встречи сегодня особенно значимы, ведь они объединяют жителей разных поколений вокруг общих ценностей: патриотизма и любви к Родине», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что в рамках программы провели более 1,5 тысяч патриотических мероприятий. В их числе — фестивали, лекции, мастер-классы и многое другое.