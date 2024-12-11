Митинг ко Дню героев Отечества прошел в Ленинском округе

Память героев-земляков чтут в Ленинском округе. В День героев Отечества на торжественное мероприятие в деревню Горки приехали как местные жители, так и современные герои — бойцы специальной военной операции.

Красные гвоздики в руках собравшихся — символ того беззаветного подвига, который в трудные времена совершают герои нашей страны. Среди тех, кто пришел на Аллею Героев, были и дети. Именно к ним обратились со словами напутствия бойцы, недавно вернувшиеся с СВО домой, в Ленинский округ.