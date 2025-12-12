Митинг ко Дню героев Отечества прошел в Дмитрове

Памятное мероприятие состоялось у Вечного огня в центре Дмитрова. В митинге участвовали ветераны труда и Вооруженных Сил, представители Росгвардии, депутаты окружного совета, активисты «Молодой гвардии», волонтеры, студенты и школьники.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов напомнил собравшимся о стойкости и героизме земляков, защищавших город и страну от врагов.

«Здесь, на дмитровской земле, захватчики всегда встречали достойный отпор. Сегодня наши земляки, находясь в зоне проведения специальной военной операции, сражаются, не щадя себя, за безопасность наших детей, за мирное будущее и процветание нашей Родины. Они — герои нашего времени. Мы гордимся ими и навсегда сохраним память об их подвигах», — сказал руководитель муниципалитета.

Воспитанница Дмитровской детской школы искусств Алиса Капралова исполнила песню «Каждому воину». Участники митинга почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.